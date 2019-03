Kate Middleton et Meghan Markle réunies avec style : la complicité retrouvée

Les admirateurs de la famille royale ont été servis ce lundi. À l'occasion de la Journée du Commonwealth, la reine, le prince Charles et ses fils William et Harry se sont réunis le temps d'une cérémonie religieuse à Westminster. L'occasion de voir les duchesses plus complices que jamais.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, enceinte, duchesse de Sussex lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 11 mars 2019.

À chaque duchesse son style. Le matin même, lors de sa visite de la Maison du Canada, Meghan Markle avait rendu hommage au savoir-faire outre-Atlantique dans un ensemble vert du créateur Erdem, originaire de Montréal. Pour ce nouvel engagement royal, la future maman de 37 ans a de nouveau fait appel à Victoria Beckham en misant sur une robe imprimée et un manteau blanc signés de l'ex-Spice Girl reconvertie en styliste à succès. De son côté, Kate Middleton avait opté pour un manteau rouge éclatant de Catherine Walker, l'une de ses créatrices favorites.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos