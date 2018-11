Kate Middleton et William : Unis dans le deuil après le crash de Leicester

Le 27 octobre 2018, le président du club de foot anglais Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, trouvait la mort avec quatre autres personnes dans son hélicoptère. L'appareil venait de décoller du King Power Stadium après la rencontre qui a opposé les Foxes à West Ham (1-1) lorsque le moteur s'est arrêté. Il s'est crashé à quelques mètres du stade, sur un parking.

Un drame qui avait ému la Grande-Bretagne entière, jusqu'à la couronne. Le prince William avait en effet en effet tenu à rendre hommage à cet homme d'affaires thaïlandais qui avait racheté le club de football de Leicester City en 2010, avant d'en prendre la présidence l'année suivante. Le fils de Charles et Lady Diana connaissait bien Vichai Srivaddhanaprabha. Le prince, président de la EFA (English Football Association) avait publié via Kensington Palace un communiqué où il faisait part de sa vive émotion. "J'ai la chance d'avoir connu Vichai depuis plusieurs années. C'était un homme d'affaires avec des valeurs, dévoué à sa famille et impliqué dans un nombre important d'oeuvres caritatives, écrit le duc de Cambridge. Il a apporté une grande contribution au football, notamment la saison magnifique de Leicester en 2016 qui avait captivé le monde entier. Il manquera à tous les fans de ce sport et à ceux qui ont la chance de le connaître."

Un mois après le drame, mercredi 28 novembre 2018, le duc et la duchesse se sont rendus au King Power Stadium pour un nouvel hommage. Tout en sobriété, Kate Middleton – qui portait un manteau gris griffé Catherine Walker – et son mari ont pris un moment pour déposer une gerbe et admirer le tapis fait de maillots, écharpes et fleurs, déposé devant le stade, avant d'observer une minute de silence. Ils étaient accompagnés du vice-président du club et fils du regretté Vichai Srivaddhanaprabha, Aiyawatt. Derrière eux, la veuve n'a pu cacher ses larmes. Le couple princier a ensuite salué quelques joueurs de Leicester City, dont l'attaquant anglais Jamie Vardy et l'entraîneur français du club, Claude Puel.