Kate Middleton, Meghan Markle, William et Harry réunis : double date fondateur !

Leur surnom était tout trouvé : le - royal - Fab Four. Ils ne chantent pas ni n'ont la coupe au bol, mais pour ce qui est de passionner les foules, ils connaissent la musique : le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle ont réalisé mercredi 28 février 2018 leur toute première apparition officielle ensemble, très scrutée.

Deux mois après la grande réunion de famille de Noël et à moins de trois mois de son mariage avec le prince anglais et son entrée dans la famille royale britannique, l'ex-actrice américaine a ainsi été intronisée comme le quatrième pilier de ce qui s'appelle pour encore quelques semaines encore "la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry", l'organe caritatif qui depuis 2009 chapeaute les grands projets philanthropiques du trio royal, relève de la couronne d'Angleterre. "Je suis, à titre personnel, incroyablement fier et enthousiaste à l'idée que celle qui sera bientôt ma femme, et qui est tout aussi passionnée quant au désir de voir le monde changer de manière positive, se joigne bientôt à nous dans ce travail", a commenté le prince Harry à propos de l'arrivée en renfort de sa compagne.

Cet événement aux allures de colloque, organisé dans la City et animé par la journaliste de la BBC et BBC Radio 1 Tina Daheley, avait pour nom et mot d'ordre "Changer les choses ensemble" ("Making a difference together") et pour vocation de mettre en lumière les causes primordiales des jeunes royaux, au premier rang desquelles des actions comme Heads Together, leur ambitieux mouvement en faveur de la santé mentale, où les Invictus Games, olympiades pour blessés de guerre qui sont le bébé du prince Harry.

"Nous ne cherchons pas à obtenir de brèves victoires, nous nous efforçons de faire bouger les choses pour de vrai et pour longtemps", a revendiqué le prince William en ouverture du rendez-vous. A tour de rôle, chacun des quatre intervenants royaux est passé au pupitre pour partager sa vision quant à la manière de faire éclore un avenir meilleur, avant de rencontrer dans une atmosphère très chaleureuse des personnes dont les programmes menés et soutenus par la Royal Foundation ont changé la vie.