Kate Middleton : Palme de la gentillesse après son dimanche sportif

Au lendemain de cet affrontement sans merci, le duc et la duchesse de Cambridge n'avaient pas trop de courbatures et effectuaient une nouvelle sortie pour le compte de Heads Together. Marraine de l'association Place2Be, engagée dans le bien-être des enfants à l'école et l'un des huit organismes fédérés au sein de Heads Together, Kate était accompagnée par son mari à l'école primaire Mitchell Brook, dans le nord-ouest de Londres, pour le lancement de la Semaine de la santé mentale des enfants, dont l'édition 2017 est axée sur la gentillesse et ses bénéfices pour le bien-être de chacun.

Superbe dans son ensemble rouge – dévoilant ses jambes galbées – de la marque italienne Luisa Spagnoli, qu'on l'a déjà vu porter en 2011 pour un émouvant retour à St Andrews, en 2014 lors de la tournée royale en Nouvelle-Zélande et en 2015 après sa nomination comme Commandant des Cadets de la RAF, la duchesse Catherine avait l'honneur de remettre le toute première Coupe de la Gentillesse à Nadia Dhicis, une écolière de 10 ans récompensée pour avoir fait montre d'une exceptionnelle gentillesse envers son école, sa communauté et au-delà. Outre le soutien qu'elle apporte à ses camarades, à son frère et à sa soeur, la fillette est bénévole auprès d'une banque alimentaire.