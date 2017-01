Kate Middleton, court vêtue, William et Harry réunis pour leur marathon

Un mois après s'être rassemblés en public le 19 décembre pour le Noël de Heads Together, avant de se séparer lors des fêtes de fin d'année, le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge et le prince Harry se retrouvaient à nouveau en mission officielle pour le compte de leur organisation dédiée à la santé mentale ce mardi 17 janvier 2017.

En avril 2016, le trio royal se mobilisait pour le lancement très sportif, depuis les jardins du palais de Kensington, de l'association Heads Together, sorte de fédération de huit organismes (Best Beginnings, CALM, Contact, Mind, l'Anna Freud Centre et Place2Be, parrainés par la duchesse de Cambridge, The Mix, YoungMinds) engagés en faveur de la santé mentale et du bien-être psychologique (qui sera mise à l'honneur en avril prochain lors du marathon de Londres) sous l'égide de leurs fonds caritatif. Le duc et la duchesse de Cambridge en ont fait au fil des mois leur cause primordiale – elle était d'ailleurs au coeur de leur première sortie officielle de 2017, il y a quelques jours – et recevaient à nouveau l'appui du prince Harry, rentré de son escapade polaire avec sa compagne Meghan Markle, lors de cet événement organisé à l'Institut d'art contemporain de Londres, situé au bas du Mall.

William, Kate et Harry ne pouvaient évidemment pas commencer la nouvelle année sans unir leurs voix pour appeler une nouvelle fois avec force à faire tomber le tabou et sensibiliser l'opinion au problème de la santé mentale : "Nous croyons que 2017 peut être un moment crucial pour la santé mentale", a déclaré en premier le futur roi d'Angleterre. "La peur ou la réticence font que des gens souffrent en silence... Comment pouvons-nous amener plus de gens à parler ?", a développé son épouse, superbe dans une robe à fleurs Erdem (bien courte au vu des températures saisonnières : pas plus de 6 °C ce jour à Londres) et chaussée de Tod's (sa pochette assortie, qu'elle tenait devant elle dans sa position préférentielle, était de la même marque). Et Harry de renchérir : "Les attitudes par rapport à la santé mentale commencent à changer. Nous y sommes tous reliés différemment. N'importe qui recevrait de l'aide s'il s'était cassé la jambe. La bonne forme mentale est tout aussi importante."

En avril prochain, Heads Together, dont le fonds caritatif Virgin Money est un partenaire fondateur, sera l'Association de l'Année mise à l'honneur lors du 2017 Virgin Money London Marathon en vue de continuer à faire parler de ce sujet et de récolter des fonds. "Leurs Altesses Royales (...) ont hâte de voir des centaines de coureurs fouler les rues de Londres pour mettre fin une bonne fois pour toutes au tabou de la santé mentale", s'était réjoui le trio l'an dernier, lors de l'annonce de ce partenariat.

Parmi les personnalités venues soutenir l'initiative lors de ce briefing, William et Harry, fans de foot (l'aîné des deux frères est même le président de la Football Association, la Fédération anglaise), ont pu se réjouir de voir Rio Ferdinand, mythique défenseur de Manchester United et de l'équipe nationale.