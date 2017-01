Kate Middleton : Son stratagème pour éviter les "interactions gênantes"

Le pansement n'est pas le seul accessoire dont l'usage étrangement récurrent par la duchesse Catherine de Cambridge suscite la curiosité... Moins insolite, la pochette, qui parachève nombre de ses looks en engagement officiel, est également sujette à quelques interrogations. Pour le magazine Hello!, deux experts en étiquette ont avancé une hypothèse pour le moins étonnante...

Cette semaine, la duchesse de Cambridge, très attendue après la trêve hivernale, effectuait sa première sortie publique officielle de 2017. Au lendemain de son 35e anniversaire, Kate s'est d'abord rendue sur l'un des sites de l'Anna Freud Centre qui vient en aide à des parents en difficulté, avant de se joindre à son mari le prince William pour soutenir Child Bereavement UK, un organisme qui épaule familles et enfants face au deuil d'un proche. Deux missions pour lesquelles elle n'a pas dérogé à son élégance habituelle, superbe dans un manteau bleu de la marque Eponine... et munie d'une pochette griffée Stuart Weitzmann.

La pochette... Un must pour parfaire un look, mais aussi un malin stratagème pour ne pas avoir à serrer des mains à tout bout de champ – durement qualifiées d'"interactions gênantes" ? C'est l'explication inattendue qu'apporte auprès de la revue de savoir-vivre Good Housekeeping Myka Meier : "Lorsque la duchesse est à un événement, elle tient son sac devant elle à deux mains quand serrer des mains pourrait être gênant", estime la fondatrice de Beaumont Etiquette, une école des bonnes manières à New York. Notons cependant que Catherine tend à tenir ses deux mains dans cette position même quand elle n'a pas de pochette, et que le pochette est parfois remplacée par un bouquet offert à son arrivée !

Un autre spécialiste de la bienséance, William Hanson, a toutefois une autre vision. Selon lui, Kate pourrait s'inspirer de la reine Elizabeth II et porter des sacs à lanière tout en évitant les poignées de main intempestives d'une manière simple et naturelle : "Le protocole veut qu'on ne tende pas la main à un membre de la famille royale (de sang royal ou par alliance) s'il n'a pas tendu la main le premier, a-t-il expliqué au Daily Mail. En acquérant de l'expérience, la duchesse de Cambridge réalisera bien vite qu'elle n'a pas besoin d'être trop gentille, de tendre la main ou de serrer la main de tout le monde. Un sourire courtois à ceux dont elle n'a pas le temps de serrer la main suffira." Et l'affaire sera dans la poche...tte.

Autre hypothèse : et si, faisant fi de l'étiquette, Catherine aimait en fait le contact avec le public, tout simplement ?