Kate Middleton, accro aux... pansements : mais que fait-elle à ses mains ?!

Référence incontestée en matière de style depuis son entrée dans la famille royale britannique en 2011, Kate Middleton sait soigner son look dans les moindres détails et en toute occasion. On l'a encore vérifié tout au long de 2016, en particulier à l'occasion de la tournée royale en famille au Canada, où elle a habilement jonglé entre tenues fonctionnelles, robes de gala et clins d'oeil sur mesure dont elle a le secret.

Mais la duchesse de Cambridge tend aussi à user et abuser d'un accessoire pour le moins particulier : le... pansement. Pas de manière aussi ostentatoire que le rappeur américain Nelly, qui l'arborait sur la joue, mais de façon étonnamment récurrente.

En l'espace de quelques mois, la jeune femme de 34 ans a ainsi masqué à de multiples reprises de petits bobos sur ses mains : pouce gauche (au mois de novembre lors de sa tea party avec des écoliers au Museum d'histoire naturelle de Londres et la cérémonie des prix de l'association Place2Be qui suivait, puis tout dernièrement, lors de la sortie avec William, George et Charlotte ainsi que tout le clan Middleton à l'église d'Englefield pour la messe de Noël), pouce droit (en août dernier, en visite avec William dans une maison de soins), index gauche (en février dernier, lors de sa première mission comme marraine des cadets de la RAF), majeur droit (lors de l'inauguration de la Kensington Aldridge Academy en janvier 2015, où on constate, en revoyant les photos, qu'elle masquait délibérément et autant que possible son doigt blessé avec son autre main), main gauche (début novembre lors de la visite d'un foyer pour ex-détenues)...

Incidents de jardinage dans le terrain d'Anmer Hall, résidence à Sandringham que les Cambridge seraient sur le point d'abandonner ? Loupés en cuisine ? Férocité du prince George et de la princesse Charlotte lorsqu'on leur tend une friandise ? L'enquête s'annonce ardue... Côté look, en tout cas, on notera une préférence pour le pansement classique couleur chair plutôt que blanc ou transparent ! Les ventes vont-elles s'affoler comme dans le cas des pièces de la garde-robe de Kate ?