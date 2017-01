Kate Middleton, "comme une mère pour le prince Harry", a rencontré Meghan Markle

Si le tabloïd allemand Bunte s'interrogeait il y a quelques jours sur l'état de l'histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle, mise en danger selon lui par la pression royale et la distance, son confrère britannique The Sun on Sunday fait a contrario des prédictions plus optimistes, révélant qu'un nouveau cap avait été franchi.

Dans sa dernière édition dominicale, le tabloïd The Sun affirme que le prince Harry, 32 ans, a présenté l'actrice américaine de 35 ans à sa belle-soeur la duchesse Catherine de Cambridge. La rencontre n'aurait donc pas eu lieu dès l'automne 2016, contrairement à ce qui avait été précédemment rapporté, mais la semaine dernière à l'occasion de la présence à Londres de l'héroïne de Suits, qui vit à Toronto. L'emploi du temps du jeune couple, qui sera cette année de mariage, demeure très flou, avant son jour de l'an passé supposément ensemble dans la capitale anglaise et depuis son départ le 2 janvier pour une escapade magique en Norvège...

L'avis de Kate compte beaucoup

Quoi qu'il en soit, le prince Harry résidant dans une habitation individuelle (le Nottingham Cottage) du palais de Kensington, il devait lui être possible d'organiser à un moment ou un autre une entrevue avec les Cambridge, qui occupent l'appartement 1A du palais, quand ceux-ci ne se trouvent pas dans leur maison du Norfolk, Anmer Hall. "Kate avait vraiment hâte de rencontrer Meghan et elle savait à quel point c'était important pour Harry", croit savoir l'informateur du tabloïd. Un informateur qui ose même : "Ils sont très proches et il accorde vraiment de l'importance à son avis sur ses petites amies. La mère d'Harry, la princesse Diana, étant morte quand il était très jeune, Kate remplit vraiment ce rôle de grande soeur/mère. Cela s'est très bien passé, Meghan était très enthousiaste à l'idée de la rencontrer."

L'interprète de l'avocate Rachel Zane au petit écran, dont le bavard demi-frère connaît quelques démêlés avec la justice, se serait présentée à l'appartement 1A avec un cadeau d'anniversaire en retard pour la duchesse Catherine, qui a fêté ses 35 ans le 9 janvier, et aurait même fait la connaissance de sa fille, la princesse Charlotte de Cambridge : "Elle a pu jouer avec Charlotte, qu'elle a adorée. Meg avait apporté à Kate un petit cadeau : un très joli journal des rêves à reliure cuir que Kate a beaucoup aimé", détaille la même source. George, lui, se trouvait à Anmer Hall (sans doute avec son père le prince William, qui travaille comme pilote d'hélicoptère ambulance dans la région d'East Anglia), puisqu'il finit son année à l'école Montessori de Westacre avant d'entrer dans un établissement de Londres. Le Sun estime que Meghan avait eu l'occasion de rencontrer le prince William en novembre au palais de Kensington, à un moment où c'est Kate qui se trouvait à Sandringham.

Si la famille s'en mêle, alors, ça ne peut qu'être sérieux...