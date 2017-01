Le prince Harry et Meghan Markle bientôt de mariage...

"Meghan Markle prévoit de s'avancer jusqu'à l'autel avec le prince Harry très bientôt" : Charlotte Griffiths avait le mot pour rire ce week-end. Toujours bien informée, la chroniqueuse mondaine émérite pour The Mail on Sunday, tabloïd dominical en supplément du Daily Mail, n'a pas menti : l'héroïne de Suits et le fils du prince Charles célébreront prochainement un mariage, mais... pas le leur ! Pas encore, en tout cas...

Au tour de 'Skippy'

Au mois de mars, le prince Harry se rendra en Jamaïque pour les noces de l'un de ses deux meilleurs amis, Tom Inskip – dit Skippy –, qui doit épouser Lara Hughes-Young, sa compagne depuis quatre ans, agent littéraire de profession. Tom et Harry sont cul et chemise, ils ont fait les 400 coups ensemble (du scandale du strip-billard à Las Vegas à la dent cassée du prince William au mariage de Thomas van Straubenzee). En 2014, ils étaient d'ailleurs réunis à Memphis pour le mariage de leur meilleur ami commun, Guy Pelly, patron d'établissements de nuit prisés de la jeunesse dorée à Londres qui a pris pour femme une riche héritière américaine. Le prince anglais de 32 ans, qui venait à l'époque de se séparer dans des conditions tendues de l'actrice en devenir Cressida Bonas, se prépare donc à perdre son autre lieutenant de goguette, bientôt rangé des bagnoles à son tour... Il va vraiment devoir suivre leur exemple !

Charlotte Griffiths avait déjà annoncé l'union à venir de Tom Inskip et sa Lara en janvier 2016, à une époque où le prince Harry trouvait son célibat de longue durée particulièrement pesant. La donne a changé : aujourd'hui en couple depuis sept mois avec Meghan Markle, 35 ans, il sera témoin au mariage de Tom et sera accompagné : il ne fait aucun doute que Meghan, qui vit à Toronto, soit un jet d'avion de la Jamaïque, sera à ses côtés. De quoi leur donner des idées et installer un peu plus l'interprète de l'avocate Rachel Zane au petit écran dans la sphère de son chéri. "L'occasion donnera la chance aux amis intimes d'Harry de mieux la connaître, étant donné que nombre d'invités resteront plusieurs jours sur l'île", signale la chroniqueuse. L'actrice américaine aurait déjà recueilli les faveurs de Lara Hughes-Young : la fiancée de Skippy l'aurait accueillie à bras ouverts lors d'une récente rencontre à Londres et l'aurait ensuite décrite en des termes élogieux.

Harry sort le grand jeu

Le prince Harry est en tout cas si épris, lui qui a tant attendu le retour d'un grand amour, que rien n'est trop beau pour Meghan. Après avoir soigneusement organisé leur départ en Norvège le 2 janvier pour aller admirer les aurores boréales et la nature loin du bruit du monde (ils ne sont a priori pas encore rentrés...), il serait déjà en train de préparer leur deuxième escapade ensemble – un séjour au ski – pour le mois de février, sollicitant les conseils de son ami l'explorateur polaire Inge Solheim. Il y a des chances pour qu'Harry préfère repartir en Scandinavie, où il pourra profiter incognito, plutôt que d'opter pour le chalet à Verbier que son oncle le prince Andrew pourrait mettre à sa disposition.

Une intimité que Meghan Markle apprécierait elle aussi, alors qu'elle vient d'être contrainte de renoncer à un voyage humanitaire pour raisons de sécurité. Comme toutes les compagnes du prince – et à plus forte raison compte tenu de sa propre notoriété –, l'actrice originaire de Los Angeles doit composer avec la médiatisation et ses affres. Elle devait s'envoler en ce mois de janvier 2017 pour l'Inde en sa qualité d'ambassadrice de World Vision, ONG avec laquelle elle était partie au Rwanda en février 2016 dans le cadre d'une opération d'accès à l'eau potable.