Prince Harry : Le frère de sa chérie Meghan Markle arrêté !

Voilà une mauvaise publicité dont se serait bien passée Meghan Markle. D'après les informations rapportées par le Daily Mail, le demi-frère de la girlfriend du prince Harry, Thomas Markle Jr., a en effet été arrêté par la police de Grants Pass dans l'Oregon après une violente dispute survenue avec celle qu'il fréquente depuis tout juste deux mois, Darlene Blount.

Selon la presse, l'accrochage s'est déroulé jeudi soir (12 janvier) au domicile de Thomas Markle. Ivre, l'homme de 50 ans s'est alors mis à menacer sa petite amie en pointant une arme à feu sur sa tête, comme le révèle la déposition. "Markel (sic) et Blount se sont disputés. En état d'ébriété, Markel a pris son arme à feu et l'a pointée en direction de la tête de Blount pour tenter de la faire partir", lit-on. En état de choc, Darlene Blount s'est ensuite précipitée dans la salle de bain de la propriété pour se protéger d'une éventuelle attaque et alerter les autorités qui sont intervenues quelques minutes plus tard.

Je ne veux pas que cela embarrasse Meghan

Appréhendé vers 23h, le frère de Meghan Markle a été emmené au poste où il est resté quelques heures en garde à vue. Il a été inculpé pour "menace avec une arme", "braquage avec une arme" et "détention illégale d'une arme", selon les registres de police. Au commissariat, Thomas Markle Jr. a téléphoné à son ex-femme, Tracy Dooley (mère de ses fils Tyler, 27 ans, et Thomas Dooley, 25 ans) aux alentours de 3h pour lui demander de venir payer sa caution, fixée à 1500 dollars. Ce qu'elle a fait. Contactée par le Daily Mail, celle-ci a confirmé l'arrestation de son ancien mari et a adressé quelques mots pour tenter d'apaiser les choses. "Je ne veux pas que cela embarrasse Meghan. Tom a eu une petite notoriété soudaine lorsque Meghan a commencé à fréquenter le prince Harry. Il veut le meilleur pour elle. Ils étaient autrefois très proches mais ils se sont éloignés avec les années. La dernière chose qu'il veut, c'est de lui faire du mal. (...) Lorsqu'il m'a appelée, il paraissait très triste, me demandant si je pouvais l'aider à sortir de prison. J'espère que cet incident le poussera à obtenir l'aide dont il a besoin afin qu'il règle ses problèmes d'alcool", a déclaré celle qui était mariée au suspect pendant onze ans avant leur divorce en 2001.

Au début du mois, le demi-frère de l'actrice se livrait dans la presse

Meghan Markle et Thomas Markle Jr. partagent le même père, Thomas Markle (72 ans). Malgré leurs quinze années d'écart, ils ont grandi ensemble à Los Angeles, celui-ci ayant été élevé en partie par leur père et sa belle-mère, Doria Radlan, la mère de l'actrice de 35 ans. Au début du mois, Thomas Markle Jr. s'était épanché dans la presse pour évoquer l'histoire d'amour de sa petite soeur avec le frère de William. "Je suis fier d'elle. Ils sont très amoureux. Mon père était au courant depuis le début. Il a rencontré le prince Harry pour la première fois il y a six mois. Je pense que c'est merveilleux. Tant qu'il prend soin d'elle et qu'il aime Meg, il n'a rien à faire d'autre, bien que j'adorerais lui serrer la main et le rencontrer", avait-il déclaré.

Très discrets sur leur romance, le prince Harry et Meghan Markle (qui a déjà été mariée au producteur Trevor Engelson entre 2011 et 2013) se sont récemment retrouvés en Norvège pour passer un séjour romantique en tête-à-tête, loin de l'agitation médiatique. Selon certaines rumeurs, les tourtereaux devraient se réunir le mois prochain lors d'un séjour au ski et seront également de mariage en mars, en Jamaïque.