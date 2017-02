Katherine Jackson, 86 ans : "Dans un état de peur", elle s'en prend à son neveu

Katherine Jackson (86 ans) vient d'obtenir de la justice une mesure d'éloignement contre son neveu Trent Lamar Jackson. Elle affirme qu'il exerce sur elle une pression psychologique depuis des années...

Alors qu'elle est actuellement à Londres où elle rend visite à sa fille Janet, qui a donné naissance à son premier enfant il y a quelques semaines, Katherine Jackson serait angoissée à l'idée de rentrer aux États-Unis. Comme le rapporte People, la matriarche du clan Jackson, héritière principale de la fortune et du patrimoine de Michael Jackson, a déposé une demande d'éloignement auprès de la justice contre son neveu Trent Lamar Jackson, qui est aussi son chauffeur depuis quelques années. Selon les documents obtenus par People, elle affirme qu'il aurait accédé à ses comptes bancaires sans sa permission, qu'il aurait effectué des achats personnels et qu'il exercerait sur elle une pression mentale qui la laisse dans "un état constant de peur et de confusion". Elle estime également que son neveu cherche à "prendre le contrôle de ses finances".

À la suite de cette plainte, un juge a accordé à Katherine Jackson une mesure d'éloignement : Trent Lamar Jackson ne peut donc plus l'approcher à moins de 100 m. Un problème persiste toujours puisque l'homme, qui loge dans la dépendance pour les invités de la propriété de Katherine, refuse de rendre les clefs et de déménager.

De son côté, le neveu affirme que c'est un coup monté de part des enfants de Katherine Jackson et leur renvoie la balle en estimant que c'est eux qui cherchent à contrôler l'argent de la matriarche. Mais, comme le souligne TMZ.com, Katherine Jackson n'a pas la possibilité de toucher davantage d'argent puisqu'elle reçoit une pension mensuelle et que son devoir est de veiller sur le patrimoine de son regretté fils afin qu'il soit préservé et qu'il fructifie en faveur des trois enfants de Michael Jackson et des organismes de charité choisis par l'artiste dans son testament...

Alors qu'une prochaine audience est prévue le 1er mars, Katherine Jackson passe donc du temps auprès de Janet à Londres. D'ailleurs, la chanteuse a fait un rare sortie en se rendant à la boutique de vêtements pour enfants Blue Almonds. "Un employé du magasin a aidé Janet a transporter ses achats jusqu'à la voiture qui l'attendait dehors. Elle avait l'air heureuse et en forme", a raconté une source à E! News.

Thomas Montet