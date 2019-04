Katie Holmes et Jamie Foxx très amoureux : Balade ensoleillée à New York

Mardi 16 avril 2019, Katie Holmes et Jamie Foxx ont été vus dans les rues de New York. Depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs de séparations planaient sur leur union. L'acteur de l'inoubliable Django Unchained aurait été vu avec Jessica Szohr lors de plusieurs soirées, en février dernier. Faisant fi des cancans, les deux acteurs de 40 et 51 ans ont profité des rayons du soleil, main dans la main.

Pour cette petite sortie en amoureux, l'ex de Tom Cruise portait une marinière blanche et bleue, un pantalon de jogging oversize gris, de larges lunettes de soleil, une casquette, un sac banane et une paire de baskets Superstar Adidas. Jamie avait choisi de porter un sweatshirt noir Dsquared2, un pantalon noir, une paire de baskets blanches, une longue veste bi-matière bleu marine et noire, une large montre dorée et une fine chaîne en or, ainsi que des lunettes de soleil.

Katie Holmes (40 ans) et Jamie Foxx (51 ans) ont commencé à se fréquenter en 2013, soit un an après le divorce de l'actrice et de Tom Cruise. Depuis, ils sont extrêmement discrets sur leur vie de couple. "Ils se voient autant que possible. Ils se connaissent depuis des années et sont tous les deux devenus de très bons parents", avait confié une source proche du couple à People. En effet, Katie est l'heureuse maman de l'adorable Suri (12 ans) et Jamie a deux filles, Corinne (25 ans) et Annalise (10 ans). "Ils ont cela en commun. Ils se consacrent à leur carrière. Ils font aussi en sorte de ne pas s'étouffer l'un l'autre", poursuivait cette même source. Une mécanique bien huilée qui semble porter ses fruits : Katie Holmes et Jamie Foxx sont en couple depuis plus de six ans."