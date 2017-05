Katy Perry : Silhouette généreuse à la plage, break arrosé entre filles

Comme Bella Hadid et Kendall Jenner, Katy Perry s'octroie quelques jours de détente dans un lieu paradisiaque gardé secret, où ciel bleu, sable fin et mer turquoise agrémentent son quotidien.

Célibataire depuis sa rupture avec Orlando Bloom, la célèbre chanteuse américaine de 32 ans est partie en vacances avec plusieurs de ses amies. Incapable de débrancher des réseaux sociaux, l'interprète de Chained To The Rhythm a partagé plusieurs photos de ses journées passée à la plage. Moins torride que les BFF Bella et Kendall, mais malgré tout très sexy dans son petit bikini multicolore, Katy Perry a improvisé une séance photo avec ses copines. C'était sans compter sur la mer d'humeur taquine qui est venue les recouvrir alors qu'elles posaient tranquillement en train de siroter une énorme noix de coco. Un imprévu qui n'a pas manqué de faire rire la chanteuse.

La veille, l'ex-brune devenue blonde platine avait publié une première photo de ses vacances bien plus zen. Assise sur un rocher, parée d'un maillot de bain une pièce et d'une capeline, la chanteuse s'était affichée en pleine lecture d'un livre consacré à une personnalité qu'elle connaît bien : Hillary Clinton. Elle lui avait apporté son soutien dans sa course à l'élection présidentielle qu'elle a finalement perdue en novembre dernier face à Donald Trump.