Keira Knightley fait son grand retour et elle est totalement métamorphosée !

À partir du 31 octobre 2018, Disney nous fera voyager dans un autre monde. Le film Casse-noisettes et les quatre royaumes (The Nutcracker and the Four Realms, en anglais), nous permettra de découvrir une nouvelle adaptation du ballet Casse-noisette. Au casting, on retrouvera Mackenzie Foy (Twilight, Chapitre V: Révélation), qui jouera le rôle principal, Clara, Morgan Freeman, Richard E. Grant, l'acteur qui a notamment joué dans Logan et Game of Thrones, Helen Mirren ainsi que Miranda Hart.

La fée sera interprétée par Keira Knightley, dont la filmographie va de Pirates des Caraïbes à Love Actually en passant par Orgueil et préjugés dans lequel elle forme un couple avec Matthew MacFayden, présent lui aussi dans ce nouveau film Disney. On la retrouve transformée dans la bande-annonce féerique, avec une énorme perruque rose bonbon et une robe bouffante de la même couleur. Rien à voir avec Love Actually par exemple, où elle s'affiche très naturelle, sans énormément de maquillage. Ici, entièrement maquillée de rose, elle est méconnaissable !

On a pu la voir cette année dans le nouveau Pirates des Caraïbes (Pirates des Caraibes : La vengeance de Salazar) avec une furtive apparition à la toute fin, mais l'année prochaine, l'actrice fera son grand retour avec cette métamorphose fort réussie.