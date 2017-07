Kelly Brook : Moquée et insultée pour une photo en bikini

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs admirateurs. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux critiques, moqueries et autres propos déplacés. Kelly Brook en fait la triste expérience : en vacances dans le sud de la France, la bombe britannique régale ses abonnés de photos souvenirs, et se fait attaquer sur son physique...

Après Rihanna, le fat shaming fait une nouvelle victime ! Kelly Brook a reçu plusieurs commentaires blessants sur une image publiée ce dimanche 30 juillet sur Instagram. L'actrice et mannequin de 37 ans y pose en bikini au Lac de Sainte-Croix, dans les Gorges du Verdon.