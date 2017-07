Rihanna se moque des critiques : "Quelqu'un m'a traitée de grosse ?"

Rihanna se moque éperdument des critiques liées à sa prise de poids. Devenue plus voluptueuse au cours des récents mois, des formes qui s'accordent d'ailleurs parfaitement avec sa grande silhouette (elle mesure 1m73), la chanteuse de 29 ans a de nouveau réagi au fat shaming dont elle est la cible.

Visiblement très attentive à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la bombe barbadienne a commenté vendredi 28 juillet 2017 la publication d'un fan qui prenait sa défense sur Instagram.

Dans une vidéo enregistrée en 2015 et postée sur le compte de l'utilisatrice robynsbish, on peut ainsi découvrir Riri en train d'acheter plusieurs sucreries dans une épicerie. La personne en train de la filmer commente sa gourmandise. "En deux minutes tu as déjà pris quatre snacks ?", entend-on. La meilleure amie de la chanteuse, Melissa Forde, intervient alors. "Tu la juges, arrête de la juger !", glisse-t-elle.