Kelly Vedovelli (TPMP) change de tête : Sa nouvelle coupe dévoilée !

Kelly Vedovelli profite pleinement de ses vacances après une saison de folie dans Touche pas à mon poste sur C8. Si elle reviendra dans l'émission de Cyril Hanouna dès la rentrée, la belle blonde a, pour le moment, décidé de changer de tête. Et pour cause, la DJ de TPMP a dévoilé sa nouvelle coupe sur les réseaux sociaux ce mardi 3 juillet 2018.

Alors qu'elle se faisait remarquer pour sa sublime et longue chevelure blonde, Kelly Vedovelli a coupé ses longueurs et a enlevé ses extensions pour finir avec un carré mi-long. La "meilleure ennemie" d'Agathe Auproux a montré le résultat dans sa story Instagram. "New Hair, Next Shoot", a-t-elle écrit en légende d'une photo prise lors de sa nouvelle séance photos. Cheveux bien lissés, regard ténébreux et robe flamboyante, elle était absolument divine.

Autant vous dire que sa nouvelle coupe lui va à merveille ! On attend avec impatience le prochain selfie de Kelly Vedovelli qui fera certainement sensation sur la Toile.