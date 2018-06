Touche pas mon poste : Les nouveautés à prévoir pour la prochaine saison !

Toutes les bonnes choses ont une fin et ce n'est pas Cyril Hanouna qui vous dira le contraire. Dans quelques jours, la neuvième saison de Touche pas à mon poste touchera à sa fin. Que les fanzouzes se rassurent, l'émission fera son grand retour à la rentrée. D'ailleurs, les équipes de production travaillent déjà sur la prochaine saison. Certaines nouveautés ont même été révélées !

C'est lors d'une interview accordée au site belge Télépro que Lionel Stan – le directeur d'H2O Productions qui produit TPMP – s'est exprimé sur le futur de l'émission de C8 ce mardi 12 juin 2018. Pour l'instant, aucun nom de chroniqueur n'a été annoncé pour remplacer Camille Combal (qui a décidé de quitter le groupe Canal+). "On n'a pas forcément envie de remplacer Camille Combal. Aujourd'hui, il n'y a pas l'envie de chercher son remplaçant. Il y a d'autres choses pour la rentrée prochaine. En ce moment, on a plus le temps de faire les jeux sur l'actu, cela marchait très bien. C'est peut-être la solution qui sera choisie", a-t-il déclaré.

S'agissant des nouvelles recrues, Lionel Stan a annoncé qu'il y en aurait peu : "Il y aura quelques nouveaux chroniqueurs, ils ne seront pas très nombreux. Ce ne seront pas des visages extrêmement connus. Journaliste ou pas journaliste ! Des visages qu'on a croisés mais pas très connus du grand public."

Cependant, Lionel Stan a été formel sur un point : aucune chronique sur le sport ne sera proposée dans Touche pas à mon poste. "On n'ira pas chercher à rubriquer sur le sport, beaucoup de chaînes le font. Chez nous, il n'y a pas une attente sur le sport. Il n'y aura pas de chronique sur le sport", a-t-il conclu.