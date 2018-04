Camille Combal quitte Touche pas à mon poste

C'est une nouvelle qui va faire de la peine à beaucoup de fidèles de Touche pas à mon poste sur C8.

Selon nos confrères de Puremedias.com, le populaire chroniqueur Camille Combal arrêtera sa collaboration avec le show médias de Cyril Hanouna en fin de saison. Une décision qui intervient après six années de bons et loyaux services, notamment par le biais de son célèbre "Poste de surveillance".

C'est alors qu'il évoquait les bonnes audiences de son émission de radio matinale Virgin Tonic sur Virgin Radio (399 000 auditeurs en moyenne par jour sur la vague janvier-mars 2018) que le jeune homme de 36 ans a fait cette annonce. "On part sur pas mal de changements puisque l'aventure TPMP va prendre fin pour moi en juin. J'en ai parlé longuement avec Cyril. Je pars avec des souvenirs incroyables, j'aime profondément Cyril et toute l'équipe mais c'est la fin d'un cycle", a-t-il confié pour la première fois à Puremedias.com.

Et de poursuivre, reconnaissant : "Franchement, j'ai eu une chance énorme de faire cette émission au succès dingue, et je remercie encore les équipes, Cyril et surtout les téléspectateurs qui sont là chaque soir et sur les réseaux sociaux. C'est l'hallu de vivre un truc comme ça en télé, il n'y en a pas eu mille dans l'histoire. Ça me rend triste, mais c'est le bon moment. C'est ma sixième année de TPMP. Je pense qu'il faut se renouveler et faire de nouvelles choses. J'aurais aimé grandir dans l'émission. C'est ce qui devait arriver cette année – j'ai même arrêté ma quotidienne Il en pense quoi Camille ? pour ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça arrive, je n'en veux à personne mais j'aurais préféré grandir dans Touche pas à mon poste."

Pour finir, Camille Combal a même lancé un appel qui ne devrait pas passer inaperçu. "Je ne sais pas encore ce que je fais à la rentrée, que ce soit sur C8 avec les copains ou ailleurs. J'irai là où on veut de moi et où je pourrai continuer à m'épanouir mais rien n'est décidé pour le moment", a-t-il assuré.