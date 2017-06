Ken Paves : Le coiffeur des stars (Beckham, Longoria...) divorce de son mari

Le nom de Ken Paves ne vous dit peut-être rien, mais Eva Longoria et Victoria Beckham ne jurent que par lui. Ce sont à ses mains expertes que l'ex-star de Desperate Housewives, la femme de David Beckham ou encore l'ex-star de Friends confient leurs précieuses chevelures avant de fouler les tapis rouges ou de participer à des shootings. Toujours aux quatre coins du monde, voyageant très régulièrement avec Victoria Beckham, Ken Paves ne passe pas beaucoup de temps à Los Angeles, où il habite et possède un salon de coiffure qu'Eva Longoria visite sans cesse. Est-ce cette absence perpétuelle qui a fini par peser sur son mariage ?

TMZ révèle que le mari de Ken Paves demande le divorce. Si Martin William Paves a rempli les papiers officiels un peu plus tôt cette semaine, la date de leur séparation remonterait au 20 juin 2016 très précisément. C'est en tout cas celle qu'il a indiquée dans la demande de divorce que s'est procurée TMZ. Le mari de Ken Paves y invoque des "différends irréconciliables" et demande le versement d'une aide financière. Le couple était marié depuis 2012 et n'a jamais eu d'enfant.

Entre son salon de coiffure à Los Angeles, ses livres de conseils et les nombreuses prestations qu'il assure auprès des stars, Ken Paves est à la tête d'un business florissant, sans compter qu'il ne paye aucun de ses voyages en avion. Sollicité par Victoria Beckham à chacun de ses déplacements, le coiffeur peut compter sur l'ancienne Spice Girl pour lui prendre des billets en classe affaires. Une relation privilégiée sans aucun danger pour David Beckham, qui laisse sa femme passer du temps avec Ken Paves les yeux fermés.