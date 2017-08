Kendall Jenner : Absente du défilé Victoria's Secret, elle abandonne les Hadid

En septembre, une nouvelle série de fashion weeks fera trembler la planète Mode ! Le défilé le plus sexy de la planète n'aura pourtant pas lieu à New York, Londres, Milan ou Paris. Victoria's Secret et ses Anges poseront leurs ailes en Asie au mois de novembre mais... sans Kendall Jenner.

Après deux années consécutives sur le podium du défilé Victoria's Secret, Kendall Jenner s'est dispensée d'une troisième participation ! Selon TMZ, le top model de 21 ans est récemment devenue ambassadrice officielle de la marque de lingerie La Perla. Et son contrat contiendrait une clause de non-concurrence.