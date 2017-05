Kendall et Kylie Jenner : Soeurs irrésistibles en lingerie et maillot de bain

Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner se disputent le titre de femme la plus sexy de leur famille ! Les deux cadettes repartent en campagne en s'affichant en petite tenue. Respectivement vêtues de lingerie et d'un maillot de bain, les soeurs Jenner enflamment la Toile...

C'est pour La Perla que l'aînée des deux, Kendall, se déshabille. Le top model de 21 ans retrouve sa tenue d'égérie de l'enseigne italienne et apparaît sur sa nouvelle campagne publicitaire. Elle y porte les pièces de la pré-collection automne 2017 et pose devant l'objectif des photographes Mert et Marcus. Le shooting s'est déroulé le 12 mars dernier à Miami.

De son côté, Kylie avait déjà régalé ses près de 94 millions d'abonnés sur Instagram, après publication des images torrides de sa cover story pour le magazine Flaunt. La jolie brune de 19 ans a partagé un cliché du photographe Brendan Forbes. Kylie y pose en maillot de bain noir, debout dans une piscine. Ses jolies formes ont déclenché une incroyable avalanche de like et de commentaires de followers admiratifs.