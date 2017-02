Kendall Jenner : Modeuse sexy et infatigable à la Fashion Week

Kendall Jenner n'a jusque-là été vue que sur le podium du défilé La Perla dont elle est une des égéries. Ce vendredi 10 février, le top model de 21 ans a participé à une séance de dédicace pour le magazine V. Kendall en fait la couverture et y pose avec un impressionnant tatouage.

Son meet & greet terminé, Kendall a poursuivi sa fin de journée à la soirée "F is For... Fendi", nom du site adressé aux jeunes créé par la maison italienne. La petite soeur de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian et grande soeur de Kylie s'y est rendue accompagnée de Bella Hadid, Hailey Baldwin et Jesse Jo Stark.

De nombreuses personnalités ont assisté à l'événement, animé par le producteur et DJ Metro Boomin et les rappeurs du groupe Migos et 21 Savage. L'ami (ou plus, si affinités) de Kendall Jenner, A$AP Rocky, les top models Cindy Bruna, Joan Smalls et Lily Donaldson, la DJ et fille du guitariste des Rolling Stones Keith Richards, Alexandra Richards, et la chanteuse Teyana Taylor étaient notamment de la partie.

Dimanche, la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, fera de l'ombre à la New York Fashion Week.