Kendall Jenner : Volée et "contrariée", elle prend une décision radicale...

Nouveau rebondissement dans l'affaire du vol dont a été victime Kendall Jenner. Détroussée de 200 000 dollars de bijoux à son domicile pendant qu'elle organisait une fête entre amis dans la nuit du 16 mars, le mannequin de 21 ans a immédiatement pris la décision de licencier l'un de ses agents de sécurité.

Comme le rapporte le site TMZ, la petite soeur de Kim K a pris cette mesure "dès le lendemain du vol". Selon des sources connectées avec la famille Kardashian, l'agent en question était en poste à l'extérieur de la maison. "La question se pose ... pourquoi l'avoir viré si le vol a été fait à l'intérieur par quelqu'un qui a été invité à la soirée ?", questionnent nos confrères.

S'il était presque certain cette semaine que le coupable était effectivement l'un des "amis" de Kendall, TMZ change aujourd'hui de version. Selon le site, la star américaine est très "contrariée" car une "personne qui n'avait pas été invitée s'est introduite dans sa propriété" lorsqu'elle s'est momentanément absentée une heure aux alentours de minuit. En rentrant chez elle, la bombe avait remarqué que sa boîte à bijoux était ouverte et que plusieurs pièces avaient disparues.

A propos des bijoux volés, on apprend également que l'égérie Estée Lauder s'est entre autres fait voler une Rolex et une montre Cartier, ce qui constitue en soit plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les policiers en charge de l'enquête sont toutefois confiants, plusieurs caméras de surveillance étant positionnées autour et à l'intérieur de la maison. Par ailleurs, des membres de la police scientifique sont venus relever des éventuelles traces d'empreintes sur les lieux. Le, la ou les responsables pourraient donc prochainement être retrouvés...