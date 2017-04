Kendji Girac : Descente de police sur le campement illégal de ses proches !

Les ennuis se poursuivent pour le sympathique et populaire chanteur Kendji Girac ... Après son implication dans une vaste affaire d'arnaque au permis de conduire, voici que le gagnant de The Voice se retrouve mêlé à une histoire de campement illégal.

Kendji, qui a toujours revendiqué ses origines modestes et disait avoir du mal à se faire à sa nouvelle vie faite d'opulence loin de ses proches, n'oublie pas d'aller passer un peu de temps auprès des siens dès qu'il en a l'occasion. Malheureusement, il n'est pas près d'oublier sa dernière visite ! Comme le rapporte le site Objectifgard.com, la police est intervenue en fin d'après-midi, le 7 avril 2017, sur un campement illégal de gens du voyage, au niveau du "chemin de la tour de l'Evêque à Nîmes", afin d'effectuer un contrôle d'identité et de notifier aux personnes installées qu'il ne s'agissait pas d'un lieu d'accueil légal.

Le site affirme que les policiers sont tombés nez à nez avec Kendji Girac, lequel rendait visite à des proches et s'est plié de bonne grâce au contrôle, écopant comme les autres d'une "procédure". Amende ? Simple rappel à la loi ? Le site ne le précise pas... Le jeune homme et son entourage ont assuré aux forces de l'ordre qu'ils partiraient rapidement de ce campement non autorisé par la municipalité.

Thomas Montet