Kendra Wilkinson : L'ex-playmate compte divorcer

À Hollywood et partout ailleurs, des couples se forment et d'autres se séparent ! C'est le cas de Kendra Wilkinson et son mari Hank Baskett. L'ex-playmate aurait l'intention de demander le divorce, neuf ans après leur mariage.

Us Weekly révèle la triste info ! Une "source" a confié au magazine que Kendra Wilkinson comptait lancer une procédure de divorce, mettant fin à son mariage à Hank Baskett. "Elle a vraiment été malheureuse, s'est sentie mal à l'aise et ils se sont beaucoup disputés", indique le piston d'Us Weekly. Le 21 février dernier, la star de télé-réalité de 32 ans a évoqué sur Instagram les problèmes de couple qu'elle rencontrait avec son époux, des soucis diffusés dans les épisodes de son émission, Kendra on Top.

"Oui, nous avons des problèmes. Cela fait treize ans que je fais de la télé-réalité. Mon émission était comique et légère jusqu'à ce que de tristes moments arrivent (...). Ce n'est pas ce que j'ai voulu mais ça faisait partie de mon expérience et de mon histoire", écrit Kendra Wilkinson dans cette publication depuis supprimée.

Kendra et Hank ont survécu à un scandale de liaison extraconjugale. En 2014, l'ex-joueur de foot américain a trompé son épouse, alors enceinte de leur deuxième enfant (une fille prénommée Alijah), avec un mannequin transsexuel. Le couple a ravivé la flamme en participant à une autre émission de télé-réalité, Marriage Boot Camp: Reality Stars.