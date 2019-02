Keren Ann : "Je ne voulais pas vivre avec le père de ma fille"

Le 15 mars 2019, Keren Ann publie son (déjà) huitième album studio. Il est intitulé Bleue et annoncé par le fascinant Sous l'eau dont elle a aussi réalisé le clip. Pour le magazine ELLE, l'artiste de 44 ans, auteure, compositrice et interprète, revient sur son histoire familiale, la vie à deux et la rupture avec le père de sa fille, Nico, née en 2012.

"J'ai une famille juive, et je ne peux pas échapper à la Shoah, confie la chanteuse française, néerlandaise et israélienne. Il y a aussi l'histoire de la famille catholique de ma mère, qui cachait des Juifs pendant la guerre, lesquels ont été abattus devant elle par les nazis. Au-delà de ça, il y a un héritage des pays de l'Est. En Russie, où est né mon père, son père pouvait s'absenter pendant deux ans puis revenir, ouvrir la porte du frigo et dire : 'Il n'y a rien à manger ?'". Keren Ann enchaîne sur sa difficulté de vivre à deux – ou du moins sous le même toit que l'homme qui partage sa vie : "Vivre sous le même toit qu'un homme a toujours été fatal à mes relations. Par exemple, je ne voulais pas vivre avec le père de ma fille. S'il avait accepté qu'on vive séparément, on serait encore ensemble. Pour moi, c'est un tue-l'amour. J'ai besoin de mon espace. Or, il y a toujours un moment où un homme veut une nurse et déposer ses valises. Mais dès que quelqu'un devient émotionnellement dépendant de moi. Je fuis."

Keren Ann est devenue maman en 2012. Sa fille porte le prénom de l'artiste allemande, icône et chanteuse du Velvet Underground, Nico. "Entre 2010 et 2012, j'ai vu mon père mourir dans mes bras et j'ai accueilli ma fille entre mes bras aussi. Physiologiquement, j'ai ressenti la même chose. Une tristesse et un euphorie tellement fortes que j'ai failli défaillir." Ces deux événements marquants ont inspiré You Gonna Get Love, précédent album de Keren Ann paru en 2016.