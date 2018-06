Kev Adams amusé : Il dévoile son sosie "officiel"

Kev Adams peut désormais se targuer d'avoir un sosie officiel. L'humoriste et acteur de 26 ans n'a d'ailleurs pas manqué de le dévoiler sur Instagram, dimanche 2018. Une publication qui a beaucoup fait rire ses 5 millions d'abonnés.

On y découvre un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau assis dans un bar, une bière devant lui. La seule différence ? Son sosie est plus imposant (pour ne pas dire plus gros) que lui. "Mon sosie officiel" a-t-il légendé sa publication. Elle était accompagnée d'un émoji amusé.

La ressemblance est en effet tellement flagrante que certains de ses abonnés ont cru qu'il s'agissait réellement du complice d'Iris Mittenaere et qu'il était grimé pour un rôle. Ce n'était toutefois pas le cas.