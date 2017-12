Kev Adams en Éthiopie ? Frédéric Lopez a pensé à "une erreur de casting"

Kev Adams n'a pas forcément bien vécu sa participation à Rendez-vous en terre inconnue pour France 2.

En effet, alors que l'animateur Frédéric Lopez fait actuellement la tournée des plateaux télé pour faire la promotion de ce nouveau numéro de Rendez-vous... qui sera diffusé ce mardi 5 décembre en prime time, celui-ci a fait quelques révélations sur les mésaventures du jeune humoriste de 26 ans en Éthiopie auprès des bergers Suri.

"Le début de l'aventure a été une catastrophe pour lui", a commencé Frédéric Lopez face à Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous (France 5). Et de poursuivre : "Il l'a très très mal vécu, il a pleuré toute la première nuit. On dormait sur une peau de bête, c'est du carton, c'est pas confortable... Moi j'avoue que j'ai eu les os brisés. Toutes les dix minutes vous êtes réveillé ! Lui il a pleuré la nuit, il me l'a pas dit, c'est les Suri qui l'ont vu et qui lui ont posé des questions le lendemain matin."

Dans la foulée, l'animateur de 50 ans a avoué qu'il avait bien cru que Kev Adams allait quitter le tournage prématurément : "On aime bien quand l'invité est bien, on est hyper empathiques. Quand un invité n'est pas bien, on n'est pas bien. À un moment donné, je pensais que ça allait passer parce que ça leur arrive à tous de craquer et là, honnêtement, je me suis dit 'C'est une erreur de casting', je lui ai dit 'Est-ce que t'as vu le programme ?', j'ai compris que pas trop... Faut pas oublier que ce garçon travaille beaucoup plus que nous tous, il sortait d'un tournage et il enchaînait. Je pense qu'il n'était pas préparé, il ne s'y attendait pas du tout."

Autre épreuve pour le jeune homme – et pas des moindres ! –, il a dû se séparer de son téléphone portable. "C'était terrible pour lui", a ajouté Frédéric Lopez.

Le Rendez-vous en terre inconnue de Kev Adams en Éthiopie, c'est mardi 5 décembre à 21h sur France 2.