Kev Adams : En plein festival, il s'offre une pause détente délirante !

Entre le travail et les loisirs, il n'y a parfois qu'un pas. Kev Adams peut en témoigner !

À l'affiche du film de Serge Hazanavicius Tout là-haut, l'humoriste et acteur s'est rendu en Espagne pour le 65e festival du film de San Sebastian. Et, après (ou avant ?) avoir posé avec son collègue Vincent Elbaz et le réalisateur, Kev Adams s'est offert un petit moment de détente comme on peut le voir sur son compte Instagram. Le supposé petit ami d'Iris Mittenaere – actuellement au Pérou pour l'élection de la miss nationale – a en effet posté une photo où on peut l'admirer en train de sauter de joie à la plage, avec pour légende : "Week-end en Espagne pour le travail." Un cliché qui a ravi ses quelque 5 millions d'abonnés.