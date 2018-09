Kevin Mayer super champion : Il célèbre son incroyable record avec Delphine

Encaisser l'échec pour mieux rebondir. Favori des derniers championnats d'Europe qui se sont déroulés des 6 au 12 août 2018, Kevin Mayer n'avait pas été plus loin que l'épreuve du saut en longueur. Trop ambitieux au lieu de sécuriser sa position, le spécialiste du décathlon (vice-champion olympique à Rio en 2016 et champion de monde en 2017 à Londres) avait fauté à trois reprises avant d'être éliminé. Une déception immense qu'il a eu le temps d'analyser depuis.

En compétition au Décastar de Talence (Gironde) le week-end dernier, Kevin Mayer a réalisé l'exploit que personne n'avait vu venir. L'athlète de 26 ans a battu le record du monde jusque-là détenu par l'Américain Ashton Eaton, qui l'avait devancé aux JO de Rio. Impérial, Kevin Mayer a ainsi totalisé 9126 points entre les samedi 15 et dimanche 16 septembre, alors que le précédent record s'élevait à 9045. Ce qui lui a valu les félicitations d'Ashton Eaton qui a tweeté : "Ça a été une incroyable démonstration de capacité. Je suis super content pour Kevin Mayer et encore plus pour l'avenir du décathlon. La chose la plus importante pour moi a toujours été de continuer à repousser les limites et d'inspirer les autres à faire de même. Plus la barre des 9000 points peut devenir banale, mieux c'est."

Après avoir accompli ses dix épreuves (100 m, 400 m, 110 m haies, 1 500 m, saut en longueur, en hauteur et à la perche, et lancers de poids, disque et javelot), le décathlonien a littéralement laissé explosé sa joie. Heureux de son exploit, il est rapidement allé retrouver sa compagne, Delphine Jariel, dans les tribunes. Championne de planche à voile et en première année d'école de masso-kinésithérapie, la jeune femme de 20 ans a publié une photo de ce moment unique sur sa page Instagram. "WORLD RECORD #mylove", commente-t-elle en légende avec deux coeurs.