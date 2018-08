Kevin McHale : L'incroyable métamorphose de l'acteur de Glee !

Au rayon des métamorphoses physiques, après celle devenue virale de Matthew Lewis (alias Neville Lomdubat dans Harry Potter) et celle de Madison De La Garza (Juanita Solis dans Desperate Housewives), on peut ajouter celle de Kevin McHale !

L'acteur a suivi le programme de douze semaines Ultimate Performance Fitness, qui possède des clubs un peu partout dans le monde, et le résultat est époustouflant. Kevin McHale avait des problèmes de santé et il a choisi de transformer ses kilos de graisse en trop en muscles. Il est ainsi passé de 63,5 kilos à 60,3 kilos et a perdu 8,2 % de graisse tout en prenant 2,2 kilos en muscles, lit-on sur Just Jared. "Pour dire les choses simplement, j'étais devenu maigre mais gras. J'ai eu un problème au niveau des intestins. Ma digestion qui échappait à tout diagnostic me faisait souffrir. J'avais constamment mal, alors j'ai essayé d'éliminer plusieurs aliments mais rien ne marchait. (...) J'ai compris que c'en était trop au bout d'un moment et heureusement mon ami Scott Mills m'a écrit pour me parler d'Ultimate Performance qui débarquait à Los Angeles et j'ai sauté sur l'occasion pour travailler avec eux", dit-il dans une déclaration sur le site du club.

Après trois mois d'un régime alimentaire qui lui permettait de manger des oeufs, de la viande blanche ou de l'avocat, Kevin McHale a fini par aller mieux tout en se musclant grâce aux exercices physiques. Aujourd'hui, l'acteur en couple avec Austin McKenzie possède des abdominaux en béton.