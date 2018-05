Kevin McHale (Glee) : Gay et en couple, "il y avait zéro surprise..."

Kevin McHale, qui incarnait le personnage d'Artie Abrams dans la série Glee, a récemment exposé son homosexualité. L'acteur américain de 29 ans, en couple, s'est exprimé sur le sujet à l'occasion d'une interview avec Marc Malkin.

L'acteur s'est montré franc et honnête sur son homosexualité. "Je vivais dans cette bulle en mode : 'Ce n'est pas pas parce que les gens ne savent pas que je ne vis pas ouvertement ma vie.' (...) Si quelqu'un était un fan et me suivait sur les réseaux sociaux, voyant par exemple les gens avec lesquels je parle sur Twitter au quotidien, je pense qu'il y avait zéro surprise. Les gens savaient. Et puis il y a toutes ces associations que je soutiens et ce travail militant qui me paraît assez évident, en tout cas pour moi. J'ai toujours soutenu des associations LGBT et des choses dans ce genre car je sentais que j'avais un intérêt direct dans ce domaine", a-t-il expliqué.

Kevin McHale, en couple avec l'acteur Austin McKenzie, dit n'avoir jamais publiquement parlé de son homosexualité car personne ne lui avait posé de questions. S'il n'était pas spécialement secret sur sa sexualité, l'acteur confesse tout de même comprendre la difficulté qu'il peut y avoir à faire son coming out. Ainsi, il a vécu une précédente longue histoire d'amour avec un garçon qui n'avait rien dit à sa famille et avait ainsi gardé sous silence cette romance par respect pour lui.