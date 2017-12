Kevin McKidd de Grey's Anatomy : Divorcé... et plumé par son ex-femme !

Dans Grey's Anatomy, le docteur Owen Hunt a connu un mariage tumultueux - et éphémère - avec Amelia Shepherd et se dirige vers une nouvelle romance dans la saison 14, actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis ; à la ville, son interprète, Kevin McKidd, a quasiment dans le même temps connu un divorce également houleux. Et coûteux.

Star - depuis la saison 5 - de la série médicale créée par Shonda Rhimes et dont il a réalisé de nombreux épisodes au fil du temps, Kevin McKidd, 44 ans, est officiellement divorcé. Lancée à l'été 2016 après une vaine tentative de réconciliation en mai de la même année suite à leur séparation en octobre 2015, la procédure mettant fin à son mariage avec son épouse Jane Parker, mère de leurs enfants Joseph (17 ans) et Iona (15 ans), est enfin arrivée à son terme, un an et demi plus tard, à quelques jours de la fin de l'année 2017, le 22 décembre.

L'acteur écossais - naturalisé américain en 2015 - et sa désormais ex-femme, qu'il avait épousée en 1999, se sont accordé sur la garde conjointe de leur progéniture et une organisation particulière : les enfants restent au domicile familial et ce sont les parents qui y résident à tour de rôle ! Chacun d'eux conserve une de leurs propriétés, la troisième, située à Malibu, étant en partage.

Quant à l'aspect financier de l'accord, il est lourd, très lourd pour le héros du Grey Sloane Memorial Hospital : outre 22 440 dollars de pension alimentaire mensuelle et le financement de l'école privée et de la colonie de vacances des deux adolescents, Kevin McKidd doit verser pas moins de 65 096 dollars de prestation compensatoire à Jane, qui garde par ailleurs, leur Chevrolet Volt, et 20% de tous ses revenus excédant 3 millions de dollars par an ! Sachant qu'Ellen Pompeo, figure emblématique de Grey's Anatomy, émarge à 450 000 dollars par épisode et qu'une saison du show compte 24 épisodes, nul doute que l'ex-épouse de Kevin sera éligible à ce bonus conséquent...

Et ce n'est pas tout : lorsque les enfants auront atteint l'âge de 18 ans, Kevin McKidd n'aura plus à verser de pension alimentaire mais devra ajouter 12 147 dollars à la prestation compensatoire due à son ex pendant quatre années.

Ça fait beaucoup !!!