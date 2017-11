Grey's Anatomy : Ellen Pompeo et les stars du show célèbrent le 300e épisode

Le 27 mars 2005, la chaîne ABC programmait le premier épisode d'une nouvelle série médicale appelée à devenir un phénomène : Grey's Anatomy. Douze ans plus tard, la créatrice du show, Shonda Rhimes, est l'une des productrices télé les plus respectées, à la tête d'un empire avec Scandal, Murder, Private Pratice et bientôt un nouveau spin-off de Grey's au sein de la caserne de pompiers de Seattle. Dimanche 5 novembre 2017, Ellen Pompeo, Jessica Capshaw ou encore Justin Chambers et toute l'équipe de la série étaient réunis au Tao Restaurant de Los Angeles pour célébrer la diffusion, le 9 novembre, du 7e épisode de la saison 14... soit le 300e épisode depuis la création de la série.

En douze années d'existence, 14 saisons et 300 épisodes, Grey's Anatomy en aura fait voir de toutes les couleurs à son héroïne Meredith Grey (de la simple noyade au crash d'avion en passant par la bombe dans le corps d'un patient et le tueur de masse) et à tous les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital à Seattle. Depuis sa création, il ne reste bien qu'Ellen Pompeo (Meredith), Justin Chambers (Alex Karev), James Pickens Jr. (Richard Webber) et Chandra Wilson (Miranda Bailey) qui, avant de décrocher ce rôle qui a tout changé, était simple employée de banque. Au fil des saisons, ils ont perdu bien des camarades mais ont aussi été rejoints par Jessica Capshaw (belle-fille de Steven Spielberg dans le rôle d'Arizona Robbins), Sarah Drew (April Kepner), Kevin McKidd (Owen Hunt), Caterina Scorsone, qui incarne Amelia Shepherd et fait partie des actrices victimes de harcèlement sexuel de James Toback, Kelly McCreary (Maggie Pierce), Jason George (Ben Warren), Debbie Allen (Catherine Avery) ou encore la sublime Camilla Luddington (Jo Wilson) et le très sexy Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca).

Cette année, les anciens ont été rejoints par trois petits nouveaux pour cette quatorzième saison actuellement diffusée sur ABC (avant d'arriver chez TF1 prochainement) : Jake Borelli, Jeanine Mason et Jaicy Elliot. Tous entouraient Shonda Rhimes, si fière de cette réussite dans le domaine de la série médicale qui ne s'était plus vu depuis Urgences. La créatrice de Grey's Anatomy a posé avec toute la troupe, mais aussi les productrices avec lesquelles elle travaille sur toutes ses séries, Betsy Beers et Krista Vernoff. Cette dernière a promis aux téléspectateurs que ce 300e épisode marquerait le coup avec des clins d'oeil appuyés aux fantômes du passé de Grey's Anatomy. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux !!!