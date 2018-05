Kevin McKidd : L'acteur de Grey's Anatomy est papa pour la 3e fois

S'il s'agit du premier enfant pour Arielle (chef cuisinier de profession), ce n'est en revanche pas la première fois que Kevin McKidd met le nez dans les couches. De son premier mariage avec Jane Parker, dont il a divorcé en 2016 après dix-sept années d'union, sont nés deux enfants presque adultes, Joseph (né en 2000) et Iona (née en 2002).

C'est au mois de mars que l'acteur avait révélé la grossesse de sa nouvelle compagne qu'il venait d'épouser dans la foulée. "Arielle et moi, on est heureux de vous annoncer que nous sommes mariés et qu'un bébé va bientôt venir agrandir la famille. Mes enfants sont aussi heureux pour nous et ont hâte de découvrir leur petit frère ou petite soeur !", avait-il écrit sur son site web.