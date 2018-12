Kheiron essuie un échec : "Je ne vais pas vous mentir..."

Après avoir un premier coup d'essai réussi avec Nous trois ou rien (630 000 entrées), Kheiron s'était offert le luxe d'embaucher Catherine Deneuve et André Dussollier pour son nouveau film, Mauvaises herbes. Un très beau casting, un budget en hausse et une critique presse très positive n'auront cependant pas suffi pour affoler le box-office.

Sur Twitter, Kheiron a évoqué cette situation avec franchise. "Les ami(e)s. Vous le savez, je ne suis pas du genre à faire semblant. Depuis toujours je suis spontané et sûrement trop honnête et explicatif quand je réponds à vos questions mais c'est aussi ce qui nous lie probablement aujourd'hui. Je ne vais donc pas vous mentir. Les chiffres de Mauvaises Herbes, mon deuxième film, sont décevants. Il finira à 400 000 entrées maximum et je vous l'avoue, nous sommes tous désagréablement surpris par ce nombre", dit-il d'entrée de jeu.

Celui que les téléspectateurs ont pu découvrir dans la série Bref, ajoute : "Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. La carrière d'un artiste c'est des hauts, des bas, des tentatives, des prises de risques, des échecs, des succès etc... et je n'ai sincèrement aucun regret (...) Je suis réellement serein car je sais que nous avons tous fait de notre mieux. Serein mais frustré car j'aime apprendre lorsque je tombe pour me dire 'la prochaine fois tu éviteras de faire cette erreur'. Mais on a beau analyser tout ce qu'on a mis en place, on ne trouve pas ce qu'on aurait pu éviter ou ce qu'on aurait du faire en plus. Vos retours sont tellement incroyables, vos notes et critiques sur les sites ne vont pas du tout avec ces chiffres. Vos réactions quand vous m'arrêtez dans la rue ou vos témoignages poignants via les réseaux sociaux sont dithyrambiques. Sachez qu'ils me touchent énormément. Ce décalage nous est inexplicable. On se dit donc que le film a plu à des bouches, mais cela n'est pas arrivé à suffisamment d'oreilles pour que vous vous rendiez en masse dans les salles."

Kheiron encourage ceux qui veulent le voir à se dépêcher... "Il y a de très fortes chances pour que le film ne reste que jusqu'à mardi soir dans vos cinémas, avant de définitivement disparaître de vos écrans. Je reçois beaucoup de messages me disant 'j'ai trop envie d'aller le voir on m'en dit que du bien'. Ouais bah si tu veux le voir t'as jusqu'à mardi. Après c'est fini", ajoute-t-il.