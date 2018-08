Khloé Kardashian : Après les liaisons, son chéri Tristan Thompson se rattrape

Le 12 avril dernier, Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont devenus les parents d'une petite fille, prénommée True. Quelques jours avant cet heureux événement, des images compromettantes du basketteur en compagnie d'autres femmes avaient fait trembler la Toile. Thompson réalise désormais la portée du scandale...

"Il réalise enfin à quel point il a blessé Khloé. Il veut qu'elle soit heureux avec lui, alors il essaye vraiment d'être la meilleure personne qu'il puisse être", a confié un proche du couple à People. Le site américain révèle que le sportif de 27 ans poursuit ses efforts pour regagner la confiance de sa compagne. Il a accepté de suivre, avec Khloé, une thérapie de couple.

Tristan Thompson souhaite former, avec Khloé Kardashian, leur fille True et son premier enfant, Prince (né d'une précédente relation), "une famille heureuse." La maman superstar de 34 ans pense déjà à l'agrandir. Elle a confié à E! News vouloir offrir à True des frères et soeurs : "Je pense évidemment que j'aimerais avoir plus d'enfants, je ne sais juste pas si je suis prête à retomber enceinte."

En fin de grossesse, Khloé Kardashian et ses soeurs Kourtney, Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner ont participé à la réalisation de la nouvelle campagne publicitaire de Calvin Klein.