Kim Kardashian : Maman ultrasexy, sa fille Chicago nouvelle star d'Instagram

Les bébés de la famille Kardashian sont les nouvelles stars des réseaux sociaux ! Kim Kardashian consolide leur statut avec sa fille cadette. L'adorable Chicago essaie les filtres d'Instagram et fait craquer les millions de followers de sa maman...

Avec plus de 114 millions d'abonnés, Kim Kardashian est l'une des célébrités les plus suivies sur Instagram. Elle a en effet publié de nouvelles vidéos ce lundi 9 juillet. Sa fille Chicago West apparaît sur trois d'entre elles, allongée et habillée d'une charmante petite robe rose.

"Hey Chi, regarde-moi !", lui demande Kim Kardashian. Concentrée sur son doudou, la petite dernière de Kanye West (née le 15 janvier d'une mère porteuse) essaye les filtres de l'application et en fait fondre les utilisateurs.