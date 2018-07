Kim Kardashian et sa fille North : Première campagne mode pour Fendi

Depuis ses tout premiers mois, North West est entourée de photographes. Avec pour modèle une maman qui se met sans cesse en scène, il y avait fort à parier que la fille de Kim Kardashian et Kanye West se retrouverait très rapidement héroïne d'une campagne publicitaire. Ses premiers pas dans le monde de la mode, la fillette les fait pour le compte de Fendi.

A l'occasion du 10e anniversaire de son mythique sac à main Pekaboo, la maison italienne a réalisé une campagne spéciale regroupant Kim Kardashian, sa fille de 5 ans mais aussi sa maman Kris Jenner. Toutes les trois posent dans un décor en apparence champêtre qui se situe en réalité sur les hauteurs de Los Angeles. Une partie du shooting a en effet été réalisée en Californie durant le mois d'avril 2018.

A la recherche de femmes d'une même famille, Silvia Venturini Fendi (directrice artistique des accessoires Fendi) a pensé à Kris Jenner, Kim Kardashian et North, qu'il était facile d'atteindre puisqu'elle connaît très bien Kanye West. "Dans le cas des Kardashian, ce sont trois femmes très fortes, avec de fortes personnalités. C'est une famille iconique, qui est connue pour son apparence, mais nous voulions apporter plus d'intimité dans la mise en scène", commente Silvia Venturini Fendi auprès de WWD.com. Cherchant à capter des instants naturels et spontanés, loin des photos de paparazzi ou des images de leur émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, Fendi propose une authenticité rare.

Déjà très lookée du haut de ses 5 ans, North est présentée comme le mini-moi de sa maman. Il y a quelques jours encore, Kim Kardashian présentait sa fille comme son sosie sur Instagram...