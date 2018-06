North West colérique (et les cheveux lissés), Kanye West à bout

Kanye West a vécu une journée particulièrement éprouvante le 15 juin 2018. Alors que le célèbre américain de 41 ans vient de sortir deux nouveaux albums, Ye, son 8e album studio, et Kids See Ghosts, en collaboration avec Kid Cudi, il a réservé toute sa journée de vendredi à sa famille. Quoi de plus normal puisque sa fille North fêtait son 5e anniversaire.

A New York depuis quelques jours avec sa femme Kim Kardashian et leur aînée, Kanye West est apparu à plusieurs reprises à Manhattan, pas toujours avec le sourire. Papa poule avec North, le chanteur lui a offert un petit cadeau pour son anniversaire, un poisson rose aperçu lors de leur retour à l'hôtel, après l'une de leurs nombreuses sorties.

Stylée tout au long de la journée, arborant les mêmes lunettes flashy que sa maman, les cheveux lissés alors qu'ils sont naturellement très bouclés, North était dans une forme olympique. Demandant aux journalistes de ne pas la prendre en photo à la sortie de l'hôtel, la fillette a piqué une colère dans la soirée. Habillée d'une robe dorée pour aller voir un spectacle La Reine des neiges à Broadway, North a fini dans les bras de son papa visiblement dépassé par les événements. Face à la colère de sa fille, Kanye West a adopté un visage fermé, laissant passer la tempête.

"Honorée" d'être la maman de North comme elle l'a indiqué dans le message posté sur Instagram à l'occasion des 5 ans de sa fille, Kim Kardashian n'en oublie pas ses deux autres enfants, l'adorable Saint, 2 ans, et sa petite dernière, Chicago surnommée Chi, née en janvier dernier d'une mère porteuse. La star de téléréalité et femme d'affaires de 37 ans est en manque de son fils et l'a fait savoir en publiant une jolie photo d'eux deux sur Instagram qui a déjà récolté plus d'1,5 million de likes.