Khloé Kardashian, jeune maman complexée : "Mes fesses sont trop grosses"

Accro au cardio et au fitness depuis quelques années, Khloé Kardashian vient finalement de reprendre le fil de ses activités sportives après de longues semaines de pause. Un mois après avoir donné naissance à sa fille True (le bébé, fruit de ses amours avec son chéri adultère Tristan Thompson, a finalement été présenté au monde dans une adorable vidéo publiée ce 12 mai 2018), la star de télé-réalité a fièrement annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était de retour à la salle de gym.

"Crevée" mais heureuse de sa reprise, la jeune maman de 33 ans s'est saisie de son compte Snapchat, vendredi 11 mai, pour faire le point sur sa silhouette post-grossesse. Complexée par ses kilos en trop, elle a expliqué qu'elle avait revêtu un maillot de bain sous sa tenue de sport. "Mes fesses et mes cuisses sont tellement grosses en ce moment que je porte mon maillot de bain en dessous", a-t-elle étrangement confié.

Dans une première vidéo postée plus tôt, Khloé se préparait à démarrer son "deuxième jour à la gym". "Mon corps est tellement endolori aujourd'hui. Je me suis réveillée en ayant mal, mais c'est la meilleure douleur. Donc on va voir comment se passera ce deuxième jour. J'espère qu'il sera mieux qu'hier", a-t-elle ajouté.

Quatre semaines après son accouchement, la cadette du clan Kardashian se met visiblement la pression pour retrouver sa ligne de jeune fille. Lorsqu'elle se promène dans les rues de Cleveland, c'est généralement avec un vêtement noué autour de la taille qu'elle est d'ailleurs aperçue.