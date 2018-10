Khloé Kardashian : Sa petite True (6 mois) si adorable en costume de citrouille

Le temps file ! Vendredi 12 octobre 2018, la fille de Khloé Kardashian célébrait déjà ses 6 mois. Deux jours plus tard, True (dont le papa est le basketteur Tristan Thompson) était au côté de sa maman et de sa cousine Penelope (6 ans, la fille de Kourtney K et Scott Disick) pour aller à la pêche aux citrouilles en vue des célébrations d'Halloween.

Sur Instagram, Khloé Kardashian a ainsi publié plusieurs clichés de cette escapade en famille. Sur les photos en question, True arbore un adorable costume de citrouille et prend la pose au milieu de plusieurs courges disposées dans l'herbe. "Je n'ai pas pu y résister ! Ma petite citrouille !!! Un des nombreux costumes à venir", a prévenu la star de 34 ans.

Ces nouvelles publications surviennent alors que des rumeurs assurent que la relation de Khloé Kardashian avec le père de sa fille est toujours aussi fragile. Six mois après les révélations des infidélités du sportif de 27 ans, la star de télé-réalité a pour le moment décidé de rester à Los Angeles auprès de sa famille, tandis que la star des Cavaliers de Cleveland a démarré la nouvelle saison de basket dans l'Ohio. "Khloé est très heureuse d'être maman et de voir comment les choses se passent bien avec True. Quant à Tristan, les choses sont un peu en suspens. Tout paraît très instable dans leur relation en ce moment. Mais elle ne se laisse pas abattre", a confié un proche au magazine People le 12 octobre.

En outre, le couple suivrait depuis plusieurs mois une thérapie pour tenter de réparer sa relation. "Au départ, Tristan refusait de le faire, mais il a compris à quel point c'était important pour Khloé. Il réalise à quel point il lui a fait du mal. Il veut que Khloé soit heureuse avec lui, donc il fait tout pour être la meilleure personne possible", avait déjà glissé un informateur au même magazine en août dernier.

L'avenir dira si ces deux-là parviennent à surmonter leurs difficultés...