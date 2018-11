Khloé Kardashian : Silhouette divine sept mois après l'accouchement

Trois mois après son accouchement, Khloé Kardashian avait affirmé ne pas vouloir se mettre la pression pour perdre ses kilos. Elle en avait pourtant perdu 15 en quelques semaines seulement. "True vient d'avoir 3 mois ce 12 juillet. Honnêtement, je ne m'étais fixé aucun objectif précis à ce niveau-là, d'autant plus que je n'ai pas pu m'entraîner les six premières semaines. Mais depuis, j'ai perdu 15 kilos ! Je suis choquée d'avoir perdu autant de poids aussi rapidement", avait-elle témoigné sur son blog. Cette perte de poids rapide est sans doute au stress causé par sa relation fragile et compliquée avec Tristan Thompson, son compagnon de 27 ans, joueur de NBA et papa de True.

Thanksgiving en famille à Cleveland

Retournée vivre à Los Angeles après la naissance de True alors que Tristan Thompson joue pour les Cavalier de Cleveland (Ohio), Khloé Kardashian a pour projet de passer Thanksgiving en famille, son premier en tant que maman. "Khloé emmène True à Cleveland. Tristan a un match et ne peut donc pas venir à Los Angeles. C'est le premier Thanksgiving de True alors Khloé veut qu'ils soient tous les trois", a confié une source à People.

L'histoire d'amour entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson a été sérieusement ébranlée après que le basketteur a trompé sa compagne alors qu'elle était sur le point d'accoucher.