Khloe Kardashian : Son ex James Harden balance sur leur histoire

Khloe Kardashian a un gros faible pour les sportifs, qui plus est pour les basketteurs évoluant en NBA. Parmi ses nombreuses conquêtes, la célèbre bimbo américaine de 32 ans compte un certain James Harden, star des Rockets de Houston avec qui elle n'est restée que quelques mois.

Séparé de Khloé Kardashian depuis un an, le sportif de 27 ans évoque leur relation dans Sports Illustrated sans y aller avec le dos de la cuillère. James Harder n'a pas supporté la médiatisation dont il a fait l'objet durant huit mois qu'il qualifie d'"injustifiée". "Je n'en tirais rien, si ce n'est de voir mon nom et mon visage partout, ce dont je n'avais pas besoin. Cela ne me mettait pas mal à l'aise, mais ça ne collait pas à ma personnalité. Je n'ai pas besoin de photos de moi en train de conduire. Qui en a quelque chose à faire ? Qui veut savoir les chaussures que je porte, où je mange ? Tout cela était inutile et je pense que cela a affecté mes coéquipiers. Je devais en finir avec ça", explique-t-il. Surtout que James Harden n'a pas été épargné...

C'est au cours de son histoire avec Khloé Kardashian que Lamar Odom avait été placé dans le coma. L'ex-star des Lakers de Los Angeles avait été retrouvé inanimé après plusieurs jours d'orgie dans une maison de passe du Nevada. Arrivée très rapidement au chevet de son ex dont elle n'était pas encore divorcée, Khloé Kardashian avait laissé James Harden sur la touche alors qu'elle l'avait intégré dans son clan. James Harden avait célébré son 26e anniversaire en présence de la famille Kardashian-Jenner. Kanye West et Tyga, le petit ami de Kylie Jenner, s'y étaient même rendus. Alors qu'on pensait le couple séparé, Khloe et James étaient de nouveau apparus ensemble quelque temps après.

Si le basketteur est soulagé de ne plus faire partie de ce clan ultramédiatisé, Khloé Kardashian n'a pas tardé à le remplacer. La belle coule à présent des jours heureux avec un autre basketteur, le Canadien Tris­tan Thomp­son, membre de l'équipe des Cavaliers de Cleveland. Le couple s'est récemment offert des vacances dans un petit coin de paradis...