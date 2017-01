Kids United : Ils démentent leur séparation !

Coup de tonnerre jeudi 19 janvier après l'annonce de la séparation du groupe Kids United, créé à l'initiative de l'Unicef et dont les deux premiers disques figurent dans le top 5 des meilleures ventes de 2016. Oui mais voilà, apparemment, aucune séparation n'est prévue !

Sur le compte Twitter officiel du groupe qui compte 18 000 abonnés, un message démentant l'information initialement dévoilée par le magazine Paris Match, qui citait des propos de Jérémy Capron, leur coach et coréalisateur de leurs albums, a été posté pour répondre à cette rumeur. "Ah bon ?? Un jour peut-être mais c'est pas prévu pour aujourd'hui. Ha ha #OnResteDansLaPlace", peut-on lire en réponse à une capture d'écran de l'information reprise par Closer. De quoi ravir les milliers de fans de Nilusi (15 ans), Esteban (15 ans), Gabriel (13 ans), Carla (12 ans), Erza (10 ans) et Gloria (8 ans), qui ont cartonné avec les disques Un monde meilleur (3e meilleur vente de l'an passé avec plus de 500 000 exemplaires) et Tout le bonheur du monde (en 4e place avec plus de 400 000 copies) !

Le journal Le Parisien a de son côté eu la confirmation que la rupture n'était pas pour tout de suite auprès d'une source proche du collectif. "Il n'y a pas de séparation à annoncer", a-t-elle dévoilé. Et de confirmer l'enregistrement d'un troisième disque en février.