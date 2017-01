Les Kids United : C'est bientôt la fin !

C'est en 2015 que le groupe Kids United est né. Et très vite, Ezra (11 ans), Esteban (16 ans), Gabriel (14 ans), Gloria (9 ans), Nilusi (16 ans) et Carla (16 ans), tous issus de télé-crochets, deviennent des figures incontournables du milieu.

Leur reprise d'On écrit sur les murs, chantée à l'origine par Demis Roussos, connaît un véritable succès. Les petites têtes blondes ont alors eu la chance d'enregistrer leur premier album Un monde meilleur, sorti en novembre 2015. Un opus qui s'est vendu à pas moins de 500 000 exemplaires en France et dont les bénéfices ont été reversés à l'Unicef.

Malgré le départ de la petite Carla en 2016, le groupe a sorti un deuxième album en août de la même année, Tout le bonheur du monde (plus 400 000 ventes). Et cet été sortira un ultime opus... qui marquera la fin de leur belle aventure.

En effet, l'ex-candidat de la Star Academy Jérémy Chapron, qui a coréalisé les deux albums du groupe et qui joue le rôle de coach auprès d'Ezra, Esteban, Gabriel, Gloria, Nilusi, a annoncé au détour d'un entretien pour Paris Match que les Kids United ne seraient plus : "Leur troisième album, sur lequel des artistes majeurs viendront chanter, sortira cet été, puis ce sera terminé. J'ai dû baisser la tonalité de deux chansons à cause de la mue de Gabriel." Un déchirement pour leurs nombreux fans.

Après cette séparation, Esteban reprendra le tennis et Gabriel est "prêt à toutes les aventures".