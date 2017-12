Kiele Sanchez et Zach Gilford parents, deux ans après la perte de leur bébé

Elle aurait pu s'appeler Adele, comme la grand-mère de son papa, mais ce ne sera finalement que son deuxième prénom : parents de leur premier enfant, une petite fille qui a vu le jour le 29 novembre 2017 à Los Angeles, les acteurs Zach Gilford (35 ans) et Kiele Sanchez (40 ans) ont choisi de l'appeler... Zeppelin ! Reste à découvrir si bébé le doit à la passion du rock ou bien à celle des dirigeables.

C'est en tout cas un grand bonheur, arrivé un mois jour pour avant son 5e anniversaire de mariage, pour le couple qui s'est formé en 2010 sur le tournage d'un pilote pour la chaîne ABC et a dû affronter en 2015 le cauchemar d'une fausse couche tardive... "Le chemin a été long et douloureux pour nous. Zeppelin est la lumière de notre vie", ont avoué au magazine People les parents, enfin comblés, en faisant référence à la perte de ce fils qui devait s'appeler Winter et les a quittés un mois avant le terme.

Après le drame, en octobre 2015, il avait fallu neuf mois à Kiele Sanchez, connue notamment pour son rôle de Nikki dans la saison 3 de la série culte Lost et star depuis 2014 d'une autre série, Kingdom, pour commencer à surmonter cette épreuve et l'évoquer publiquement. Avec une sincérité glaçante, elle se confiait ainsi à The Hollywood Reporter : "Thérapeute. Psychologue. Coach. Quelque temps sous antidépresseurs et encore plus longtemps sous anxiolytiques. Des somnifères et de l'alcool pour le reste. Je rêvais de le rejoindre, je rêvais qu'il était encore là dans mon ventre et quand je me réveillais, il n'y avait plus rien. Alors j'imaginais que j'enveloppais son petit corps froid contre le mien et nous étions en paix. C'était ce genre de pensées qui me calmait..."

Cruelle ironie du sort, son personnage dans Kingdom, Lisa Prince, était alors enceinte. "Je transpirais et tremblais de la tête aux pieds quand la costumière, silencieuse, m'a aidé à enfiler la prothèse de ventre. Ma petite caravane était remplie de tristesse et de pitié. Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai fait un bond dans le temps. J'étais à nouveau enceinte. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Un cauchemar que j'allais devoir revivre, encore et encore, jusqu'à ce soit dans la boîte." Une situation intenable, à tel point que l'actrice a dû demander à ce que son personnage perde son bébé : "C'est en m'immergeant dans le personnage de Lisa, sa douleur et la manière qu'elle avait de gérer la perte que les choses sont devenues plus faciles. J'ai commencé à m'intéresser à autre chose que ma propre souffrance. Ce fut rédempteur", analysait-elle ensuite.

On souhaite désormais à Zach Gilford, révélé en tant que protagoniste de la série Friday Night Lights, et à son épouse, auprès de laquelle il est apparu au cours de la saison 3 de Kingdom et à l'affiche d'American Nightmare : Anarchy, uniquement du bonheur.