Kim Cattrall : Rare photo avec son amoureux Russell pour ses 62 ans

Le 21 août 2018, Kim Cattrall a fêté ses 62 ans. Sur Instagram, l'ancienne interprète de Samantha Jones dans la série culte Sex and the City a posté une photo sur laquelle elle pose avec son chéri Russell Thomas. Le couple a célébré un heureux événement sous le soleil.

"Passer son anniversaire avec celui qu'on aime... Merci pour tout en ce jour si heureux et délicieux", a écrit la star en légende de sa photo sur laquelle elle pose avec son compagnon, en promenade au soleil. Kim Cattrall n'a pas précisé où la photo avait été prise mais il s'agit sans doute du Canada, pays dont elle a la nationalité même si elle est née en Angleterre, où elle vit depuis des années. Fin juillet, elle posait d'ailleurs devant un coucher de soleil à Vancouver.

Kim Cattrall est en couple avec Russell Thomas, un ancien acteur reconverti en coach de diction, depuis au moins deux ans. Les amoureux se sont rencontrés lors d'une interview de la star à la BBC. Avant, elle a été mariée à Andreas Lyson, puis à Mark Levinson. Auprès de son dernier amoureux, elle semble apaisée et oublie les événements qui ont bousculé sa vie ces derniers mois. Il y a d'abord eu le clash avec Sarah Jessica Parker au sujet d'un troisième volet ciné de Sex and the City, puis la mort de son frère Christopher.

Thomas Montet