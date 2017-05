Kim Glow et Sylvain Potard en couple : leur baiser langoureux enflamme Twitter !

Dans les derniers épisodes des Anges 9, Kim Glow a quitté la villa. Sur Twitter, la candidate de télé-réalité avait révélé avoir souffert de dépression durant le tournage du programme. Depuis, tout semble être rentré dans l'ordre.

En effet, Kim Glow va mieux, elle a même retrouvé l'amour. La jolie brune est désormais en couple avec Sylvain Potard, un des "Dieux du stade". "Ce n'était pas prévu mais on a eu un vrai coup de foudre. On est ensemble, c'est officiel, avait-elle confié. On est sur notre petit nuage."

Mardi 16 mai, le couple était invité sur le plateau du Mad Mag de NRJ12. L'occasion pour les deux amoureux d'en dire plus sur leur rencontre, mais pas seulement. À leur arrivée sur le plateau de l'émission, Kim Glow et Sylvain Potard se sont langoureusement embrassés à la demande d'Ayem.